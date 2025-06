Sueli si lancia dall’appartamento in fiamme a Milano e muore | la lite la porta chiusa il compagno al bar

Una tragica notte di fuoco e dolore a Milano: nel cuore di viale Abruzzi, un’immane tragedia ha spezzato una vita. Sueli Barbosa, 48enne infermiera brasiliana, si è lanciata dall’appartamento in fiamme cercando di sfuggire alle fiamme, ma il destino è stato crudele. La lite tra i suoi cari, la porta chiusa e l’assenza del compagno al bar – tutto contribuisce a un quadro di grande inquietudine e mistero.

Una notte tragica in viale Abruzzi. Erano circa le 1:20 della notte tra il 3 e il 4 giugno quando un incendio ha devastato un appartamento al quarto piano di un palazzo residenziale in viale Abruzzi 64, a Milano. Nel rogo ha perso la vita l’infermiera Sueli Barbosa, 48 anni, di origini brasiliane, che si è lanciata dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Trasportata d’urgenza al Fatebenefratelli, la donna è morta poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. Era madre di un bimbo che si è salvato per miracolo in quanto era a casa dell’ex marito della donna. La porta chiusa dall’esterno e le urla strazianti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it