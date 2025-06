Sueli l’infermiera che si è lanciata nel vuoto tra le fiamme | mistero sulla porta chiusa dall’esterno

nel vuoto tra le fiamme, sfidando il destino e la paura per salvare una vita. La sua storia di coraggio e sacrificio sta scuotendo Milano, lasciando tutti con il fiato sospeso e un mistero ancora da svelare sulla porta chiusa dall’esterno. Un gesto eroico che cambierà per sempre le sorti di questa notte infuocata.

Milano, viale Abruzzi. Un grido di aiuto squarcia il silenzio della notte. Sono da poco passata l’una, e nel palazzo al civico 52 i vicini si affacciano spaventati. Al quarto piano un appartamento è in fiamme, le finestre esplodono per il calore, e dentro c’è una donna sola, imprigionata. Quella donna è Sueli Leal Barbosa, infermiera, 48 anni, originaria del Brasile, madre di un bimbo di dieci anni. Poco dopo, in un gesto disperato, si lancia dal quinto piano. Morirà qualche ora dopo in ospedale. Una madre sola contro il fuoco. Quella notte Sueli era sola in casa. Il figlio si trovava dal padre, come previsto dagli accordi di affidamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it