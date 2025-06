Sueli Leal Barbosa chi era la donna morta nell’incendio del suo appartamento in viale Abruzzi a Milano

Il tragico incendio di Viale Abruzzi ha sconvolto Milano, portando via Sueli Leal Barbosa, una donna brasiliana di 48 anni, nel disperato tentativo di salvarsi. La sua morte, avvenuta gettandosi nel vuoto durante il rogo, solleva molte domande sulle cause dell'incendio e sulla tragedia che ha colpito questa comunità.

Milano, 5 giugno 2025 – Sueli Leal Barbosa è morta dopo essersi gettata nel vuoto nel tentativo disperato di salvarsi da un incendio, divampato nel suo appartamento, in un condominio di viale Abruzzi, a Milano. Il rogo è scoppiato poco prima dell’una della notte tra mercoledì e giovedì 5 giugno: cause e dinamica sono ancora tutte da chiarire. Barbosa era brasiliana e aveva 48 anni (ne avrebbe compiuti 49 il 21 giugno prossimo), viveva da anni a Milano e lavorava come Oss, Operatore socio sanitario. Aveva un figlio di dieci anni avuto dal suo precedente compagno che, fortunatamente, non si trovava nell’appartamento al momento dell’incendio, perché era via con suo padre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sueli Leal Barbosa, chi era la donna morta nell’incendio del suo appartamento in viale Abruzzi a Milano

