sueli leal barbosa chi è la donna morta nell incendio del suo appartamento in viale abruzzi a milano

La tragedia di viale Abruzzi sconvolge Milano: Sueli Leal Barbosa, donna brasiliana di 48 anni, ha perso la vita nel disperato tentativo di salvarsi da un incendio che ha devastato il suo appartamento nella notte tra mercoledì e giovedì. La sua storia, avvolta ancora nel mistero, ci ricorda quanto possa essere fragile la vita di fronte a eventi improvvisi e devastanti. Ma chi era realmente questa donna?

Milano, 5 giugno 2025 – Sueli Leal Barbosa è morta dopo essersi gettata nel vuoto nel tentativo disperato di salvarsi da un incendio, divampato nel suo appartamento, in un condominio di viale Abruzzi, a Milano. Il rogo è scoppiato poco prima dell’una della notte tra mercoledì e giovedì 5 giugno: cause e dinamica sono ancora tutte da chiarire. Barbosa era brasiliana e aveva 48 anni (ne avrebbe compiuti 49 il 21 giugno prossimo), viveva da anni a Milano e lavorava come Oss, Operatore socio sanitario. Aveva un figlio di dieci anni avuto dal suo precedente compagno che, fortunatamente, non si trovava nell’appartamento al momento dell’incendio, perché era via con suo padre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it