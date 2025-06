Su vestiti tailleur e borse la sfumatura di stagione si indossa così

L’estate 2025 si veste di verde oliva, il colore che conquista passerelle e strade. Intenso e sofisticato, questa tonalità si presta a look sia casual che eleganti, conferendoti un’aura di raffinatezza senza tempo. Scopri come abbinarlo a vestiti, tailleur e borse per essere glamour in ogni occasione: il verde oliva diventa il protagonista assoluto del tuo guardaroba estivo. È arrivato il momento di osare con stile e personalità.

I l colore di tendenza dell’Estate 2025? Non ci sono dubbi, è il verde oliva. Intenso, terroso e simile al verde militare, quest’anno tira fuori il suo lato più glamour e diventa un alleato prezioso del guardaroba estivo: declinato su vestiti e accessori, si indossa nella quotidianità ma anche per le occasioni formali. Slip dress: come indossare l’abito sottoveste nella quotidianità X Leggi anche › La moda si tinge di verde: i vestiti color petrolio più sofisticati della Primavera-Estate 2025 Sobria e neutra per il giorno, oppure raffinatissima per la sera, questa profonda sfumatura dimostra di saper giocare su più registri. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Su vestiti, tailleur e borse, la sfumatura di stagione si indossa così

