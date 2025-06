Su un furgone con più di 3 kg di cocaina | scoperto e arrestato grazie ai cani antidroga

Una scoperta sorprendente nel cuore di Rivarolo: grazie all'intuito e al fiuto impeccabile dei cani antidroga, la Polizia di Stato ha smantellato un traffico illecito di sostanze stupefacenti. Un furgone con oltre 3 kg di cocaina è stato sequestrato e un uomo di 30 anni arrestato. La lotta contro il crimine continua, tutelando la sicurezza di tutti i cittadini e dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine.

La polizia di Stato ha arrestato un 30enne di origini polacche, residente fuori regione, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ieri pomeriggio in via Ferri, nel quartiere genovese di Rivarolo, alcuni agenti hanno notato un furgone parcheggiato a bordo strada con targa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it