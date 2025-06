Stupro e rivolta a Marassi | 13 detenuti trasferiti e 22 in isolamento

La recente escalation a Marassi scuote l’opinione pubblica: 13 detenuti sono stati trasferiti e 22 sono in isolamento, mentre si susseguono notizie drammatiche di violenze all’interno del carcere. Un episodio scioccante coinvolge un detenuto nordafricano brutalmente violentato, che ha richiesto cure ospedaliere. È fondamentale analizzare le cause di questa difficile situazione per promuovere soluzioni efficaci e garantire la sicurezza di tutti.

Caos in carcere a Marassi, detenuti saliti sul tetto: forze dell’ordine sul posto. Ci sono feriti. Uilpa: “La rivolta dopo uno stupro” | Video | Foto | Aggiornamenti - Un grave episodio scuote il carcere di Marassi, dove una rivolta esplode dopo un atto di violenza. Detenuti saliti sul tetto, scontri con le forze dell’ordine e feriti tra le persone coinvolte hanno catturato l’attenzione dell’Italia.

