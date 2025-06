Studenti e insegnanti contro i presidi a Torino | Devono smettere di essere autoritari

A Torino, studenti e insegnanti si sono uniti in un doppio presidio di protesta contro l'autoritarismo dei presidi. Mercoledì 4 giugno 2025, circa duecento persone si sono radunate sotto l'ufficio scolastico regionale e in piazza Carlo Felice, chiedendo un cambiamento nelle dinamiche di gestione scolastica. È ora di ascoltare le voci di chi vive quotidianamente il mondo della scuola: la riforma parte da qui.

Doppio presidio di protesta di studenti, insegnanti e personale scolastico nella giornata di mercoledì 4 giugno 2025, a Torino. Nel pomeriggio, circa duecento persone si sono radunate prima sotto la sede dell’ufficio scolastico regionale (corso Vittorio Emanuele II) e poi in piazza Carlo Felice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Studenti e insegnanti contro i presidi a Torino: "Devono smettere di essere autoritari"

Contenuti che potrebbero interessarti

Gli insegnanti rompono il silenzio: “Troppi studenti non parlano italiano” - A Prato, molti studenti stranieri non parlano ancora italiano, rendendo la scuola una sfida silenziosa per insegnanti e famiglie.

Segui queste discussioni su X

Scuola 2030, al teatro Goldoni di Livorno la festa con gli studenti, gli insegnanti e le aziende partner che hanno partecipato al progetto del Tirreno: il racconto Tweet live su X

Il Presidente del Consiglio regionale @marcepittella incontra i protagonisti, studenti e insegnanti, di “Emozioni in scena – Il grande spettacolo della vita” https://consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/video.html?id=3456230… Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

#5M studenti e insegnanti contro la buona Scuola di Renzi