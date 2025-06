Studenti contro il bullismo il libro ' Nanosecondo' diventa lo spunto per realizzare disegni e inventare fumetti

Gli studenti della scuola media "Via Pascoli" hanno trasformato il libro "Nanosecondo" in un potente strumento contro il bullismo, dando vita a disegni e fumetti che sensibilizzano e coinvolgono. Questa iniziativa dimostra come la scuola possa essere un baluardo di cambiamento, aprendo il dialogo e promuovendo valori di rispetto e solidarietà tra i giovani. La lotta al bullismo si costruisce così, passo dopo passo, attraverso l’educazione e la creatività .

La scuola può far molto contro il bullismo. Si può iniziare parlandone in classe e prestando grande attenzione alle dinamiche tra gli studenti; poi si può proseguire facendo leggere libri e discutendone insieme. E' quello che è stato fatto dalla scuola media "Via Pascoli" che ieri, tramite alcuni.

