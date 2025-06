Studente del Galilei talento della matematica | vince l’argento e uno stage di altissimo livello

Matteo Di Maio, brillante talento della matematica e studentedi soli 16 anni del liceo Galileo Galilei di Pescara, ha conquistato l’argento alle prestigiose olimpiadi nazionali, distinguendosi come unico finalista del suo distretto. Questa straordinaria vittoria gli ha aperto le porte a uno stage di altissimo livello, un’opportunità unica per affinare le proprie competenze e proiettarsi verso un futuro pieno di successi. Un esempio che dimostra come passione e dedizione possano aprire strade straordinarie.

Matteo Di Maio, giovane studente di 16 anni, iscritto al liceo scientifico "Galileo Galilei" di Pescara, sezione Cambridge, ha vinto l’argento alle olimpiadi di matematica. Unico finalista per il distretto di Pescara alla fase nazionale delle olimpiadi di matematica, tenutasi a Cesenatico, grazie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Studente del “Galilei” talento della matematica: vince l’argento e uno stage di altissimo livello

In questa notizia si parla di: matematica studente galilei argento

Violenza scolastica: minacce alla prof dopo un 2 in matematica, la docente denuncia studente a Lanciano - Un episodio allarmante scuote un liceo di Lanciano: uno studente ha minacciato la docente di matematica dopo aver ricevuto un 2.

Studente pescarese vince l'Argento alle Olimpiadi di Matematica - La medaglia d'argento alle Olimpiadi di Matematica e la successiva partecipazione al PreIMO rappresentano tappe significative nel percorso di questo giovane prodigio, che promette di portare in alto ... Segnala abruzzoindependent.it

Lorenzo De Angelis tra i migliori d’Italia in matematica - Frequenta la scuola media "Galileo Galilei" di via Villoresi ... gara internazionale Medaglia d'argento nazionale a soli 13 anni vola alle finali internazionali di matematica a Mahdia in Tunisia. È ... primamilanoovest.it scrive

Le ragazze del Galilei ai Nazionali di Matematica - Allenamenti ogni lunedì con il professor Madasi Le studentesse si allenano ogni lunedì pomeriggio insieme agli altri studenti del Galilei che partecipano al corso di "Matematica Avanzata", tenuto dal ... Segnala primacomo.it

#NoiSiamoLeScuole: il laboratorio di matematica al Galilei di Alessandra