Il 23 maggio 1992, il tragico attentato di Capaci cambiò per sempre la lotta contro la criminalità organizzata in Italia. Al centro di questa tragedia, Giovanni Brusca, il boss che, attraverso un telecomando, diede il via alla strage che costò la vita a Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. La sua liberazione riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla memoria di quegli eroi caduti.

Fu lui, il 23 maggio 1992, ad azionare il telecomando che innescò l'esplosivo della strage di Capaci, in cui morirono Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Strage di Capaci, libero il boss Giovanni Brusca

