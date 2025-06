Storie dall’isola degli dei maschere e danze balinesi che ben intrecciano devozione e gesto estetico

Scopri le affascinanti storie dall'isola degli dei, dove maschere e danze balinesi si intrecciano in un'armonia di devozione e estetica. A Bergamo, questa recitazione si presenta come un’architettura spirituale fatta di gesti, ritmo e musica, che cattura il cuore di chi guarda. Enrico Masseroli ripropone queste tradizioni in chiave contemporanea, regalando un’esperienza unica e coinvolgente. Un viaggio tra passato e presente che non smette di affascinare.

Bergamo. Una recitazione che "risponde ad una specie di architettura spirituale, fatta di gesti e di mimiche, ma anche del potere evocatore di un ritmo, della qualità musicale di un movimento fisico, dell'accordo parallelo e magnificamente sfumato di un tono". Architettura spirituale e ritmica che si ritrova alla base del Topeng balinese, delle sue maschere e delle sue danze, ripresentato in versione contemporanea da Enrico Masseroli in " Storie dall'isola degli dei", proposto mercoledì 4 giugno al Teatro Renzo Vescovi, in occasione della rassegna " L'età forte". Spettacolo che riporta all' "architettura spirituale" del teatro balinese, citata da Artaud, animando diverse maschere, veri e propri oggetti sacri, indossati da Masseroli (esperto studioso ed interprete del teatro-danza di Bali) per introdurre ed identificare i diversi personaggi, secondo il classico schema del Topeng.

