Storica Germani Brescia | Trapani ko è finale scudetto Gli highlights

Il sogno è diventato realtà: la Germani Brescia conquista per la prima volta nella sua storia l’accesso alle LBA Finals! Con una prestazione di grande cuore, talento e personalità, la squadra di coach Magro piega anche in Gara 3 la Trapani Shark per 92-86 e chiude con autorità la serie sul 3-0. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it