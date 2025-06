Storia di Terni il chiosco della Passeggiata Riapertura e punto di ristoro temporaneo | scenari e criticità

Il Chiosco della Passeggiata, simbolo di Terni, sta per vivere una nuova vita. Dopo anni di inattività, la cooperativa ‘Le Macchine Celibi’ ha ottenuto in affitto la gestione, aprendo temporaneamente un punto di ristoro che mira a rivitalizzare il cuore della città. Una sfida tra scenari di rinascita e criticità da affrontare, per restituire a questa iconica location il suo ruolo di aggregazione e convivialità. La ripresa è alle porte, ma i percorsi sono ancora da definire.

Il chiosco della Passeggiata è uno dei luoghi simbolo di Terni. Dopo una lunga gestione attualmente è inutilizzato e le serrande sono abbassate ormai da diversi anni. La cooperativa ‘Le Macchine Celibi’ ha preso in affitto la struttura di proprietà del Comune, che l’aveva data in concessione a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Storia di Terni, il chiosco della Passeggiata. Riapertura e punto di ristoro temporaneo: scenari e criticità

