Stop all’ordinanza sindacale | nessuna chiusura anticipata per i locali pubblici

La città di Lecce torna a vivere senza restrizioni anticipate per i locali pubblici, grazie alla sospensione dell’ordinanza sindacale che aveva limitato gli orari nelle vie Ascanio Grandi e Ludovico Maremonti. Dopo mesi di incertezza e restrizioni, la decisione porta nuova vitalità e libertà di scelta ai gestori e ai cittadini, segnando un passo importante verso il rilancio del divertimento e della socialità in città.

LECCE – L’ordinanza contingibile e urgente con cui la sindaca Adriana Poli, il 6 maggio, aveva imposto fino al 31 luglio una serie di limitazioni di orario ai locali pubblici delle vie Ascanio Grandi e Ludovico Maremonti, è stata sospesa nei suoi effetti dal pronunciamento della Sezione Terza del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Stop all’ordinanza sindacale: nessuna chiusura anticipata per i locali pubblici

