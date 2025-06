Stop all’hashtag #Skinnytok che incita alla magrezza estrema | TikTok accetta la richiesta UE

Il fenomeno #SkinnyTok su TikTok ha scatenato preoccupazioni crescenti tra genitori, esperti e autorità europee. Questo trend virale promuove immagini di corpi estremamente esili e diete estreme, alimentando un’ossessione per la magrezza a scapito della salute. Con milioni di visualizzazioni, influisce soprattutto sulle giovani generazioni, spingendole verso ideali irrealistici e pericolosi. È arrivato il momento di agire: stop a questo circolo vizioso che mette a rischio il benessere dei nostri ragazzi.

Corpi esili al limite, diete estreme, consigli per perdere peso in modo pericoloso. È questo il mondo tossico che si nasconde dietro l’hashtag #SkinnyTok, diventato virale su TikTok con milioni di visualizzazioni, soprattutto tra i più giovani. Il trend, che spinge molte adolescenti a inseguire ideali di bellezza irrealistici e dannosi, ha attirato l’attenzione delle autorità europee e di alcuni enti nazionali, portando a un intervento diretto sulla piattaforma. TikTok, accogliendo le proteste, ha quindi deciso di oscurare l’hashtag #SkinnyTok a livello globale. La decisione è arrivata dopo le richieste della Commissione europea e dell’autorità francese Arcom, preoccupate per la salute mentale degli utenti più giovani. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it