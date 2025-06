Stop all’hashtag #Skinnytok che incita alla magrezza estrema | TikTok accetta la richiesta UE

L’inquietante trend di #SkinnyTok su TikTok promuove ideali di magrezza estrema e diete pericolose, influenzando milioni di giovani. Questo mondo tossico, fatto di corpi esili al limite e consigli dannosi, ha attirato l’attenzione delle autorità europee che ora chiedono di fermare questa diffusione. È fondamentale proteggere la salute mentale e fisica dei nostri adolescenti, combattendo questi messaggi nocivi alla radice. Solo così possiamo garantire un futuro più sicuro e consapevole.

Corpi esili al limite, diete estreme, consigli per perdere peso in modo pericoloso. È questo il mondo tossico che si nasconde dietro l’hashtag #SkinnyTok, diventato virale su TikTok con milioni di visualizzazioni, soprattutto tra i più giovani. Il trend, che spinge molte adolescenti a inseguire ideali di bellezza irrealistici e dannosi, ha attirato l’attenzione delle autorità europee e di alcuni enti nazionali, portando a un intervento diretto sulla piattaforma. TikTok, accogliendo le proteste, ha quindi deciso di oscurare l’hashtag #SkinnyTok a livello globale. La decisione è arrivata dopo le richieste della Commissione europea e dell’autorità francese Arcom, preoccupate per la salute mentale degli utenti più giovani. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Stop all’hashtag #Skinnytok, che incita alla magrezza estrema: TikTok accetta la richiesta UE

In questa notizia si parla di: Hashtag Skinnytok Tiktok Stop

Stop all’hashtag #Skinnytok, che incita alla magrezza estrema: TikTok accetta la richiesta UE - Il fenomeno #SkinnyTok su TikTok ha scatenato preoccupazioni crescenti tra genitori, esperti e autorità europee.

TikTok blocca l’hashtag #SkinnyTok che elogia la magrezza estrema e promuove l’anoressia - La piattaforma ha preso la decisione per tutelare gli utenti, soprattutto i più fragili e non esporli a contenuti dannosi per la loro salute psicofisica ... fanpage.it scrive

Dopo le proteste della UE TikTok blocca l'hashtag #SkinnyTok: se si digita appariranno consigli per chiedere aiuto - TikTok oscura l’hashtag #SkinnyTok, ma il fenomeno dei contenuti tossici legati all’estrema magrezza continua a circolare online sotto nuove forme. Ecco cosa sta succedendo ... Da skuola.net

TikTok blocca l'hashtag #SkinnyTok dopo le richieste dell'Ue: «Contenuti malsani sulla perdita di peso» - Lo stop in tutto il mondo: se si cerca l'hashtag ora compaiono suggerimenti per chiedere aiuto. Ma per arginare questi contenuti tossici e che possono creare disagio psichico bloccare un trend non è s ... Segnala msn.com