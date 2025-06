Stop al visto per studenti stranieri che frequentano Harvard | la decisione di Trump L’ateneo | Ennesima ritorsione

L’annuncio di Donald Trump di bloccare i visti agli studenti stranieri di Harvard segna un’altra mossa nel suo fronte di ritorsioni contro le elite accademiche. Una decisione che suscita scalpore e preoccupazioni a livello globale, mettendo in discussione il ruolo delle università come ponti culturali e di innovazione. Ma quali saranno le ripercussioni di questa politica sull’accesso all’istruzione superiore negli Stati Uniti? La risposta potrebbe ridefinire il futuro dell’accademia internazionale.

"Ho deciso che è necessario limitare l'ingresso di cittadini stranieri che cercano di entrare negli Stati Uniti esclusivamente o principalmente per partecipare a un corso di studi presso Harvard o a un programma di scambio ospitato dall'università". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il divieto di visto per gli studenti stranieri che frequentano Harvard, un'ulteriore escalation del suo conflitto con le istituzioni accademiche americane che accusa di promuovere idee di sinistra eccessivamente progressiste. Una mossa che dall'università viene bollata come "l'ennesima ritorsione illegale intrapresa dall'Amministrazione, in violazione dei diritti di Harvard sanciti dal Primo Emendamento.