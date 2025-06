Stop al lavoro nelle ore più calde | l’ordinanza della Regione Lazio per l’estate

calore intenso, proteggendo così la salute dei lavoratori e prevenendo rischi legati all’inedia da caldo. Questa misura tempestiva si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso il benessere sul lavoro durante l’estate, promuovendo un ambiente più sicuro e sostenibile. È fondamentale rispettare queste disposizioni per vivere un’estate in sicurezza e tutelare la propria salute.

Stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde: il divieto è stato disposto dalla Regione Lazio. Con l’arrivo del caldo e il conseguente aumento delle temperature il presidente Francesco Rocca ha firmato una apposita ordinanza che vieta appunto il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Stop al lavoro nelle ore più calde: l’ordinanza della Regione Lazio per l’estate

