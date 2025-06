Stop al cellulare in classe triplo delle bocciature per chi usa troppo il cellulare bambini di 6 anni sui siti porno Petizione da oltre 100mila firme per no smartphone sotto i 14 anni no social sotto i 16

In un'epoca in cui gli smartphone dominano la vita dei più giovani, il dibattito sulla loro presenza in classe si intensifica. Con i recenti provvedimenti del Ministro Valditara e una petizione che supera le 100.000 firme, si chiede di mettere limiti più rigidi: no smartphone sotto i 14 anni e nessun social prima dei 16. È arrivato il momento di riflettere sul futuro digitale dei nostri figli e sulla loro sicurezza.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'estensione del divieto di smartphone anche agli istituti superiori, includendo l'utilizzo per scopi didattici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

