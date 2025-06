stop al calcio in piazza barga vieta le partite di pallone tra i ragazzi

Sei pronto a scoprire le nuove regole di Barga? La piazza Pascoli, cuore pulsante della città, dice basta alle partite di pallone tra i ragazzi. Dopo un episodio che ha messo in allerta l’intera comunità, il Comune ha deciso di vietare queste attività, tutelando la sicurezza di tutti. Questa scelta segna una svolta importante: ma quali sono le reazioni e le alternative per i giovani? Entriamo nel dettaglio.

Barga (Lucca), 5 giugno 2025 – Non più tardi di un mese e mezzo fa una donna era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, trasportata in ospedale dall’ambulanza in codice giallo per un trauma riportato da una pallonata al volto. Tutto questo era accaduto in piazza Pascoli dove fino ad ora lo spiazzo veniva utilizzato anche dai ragazzi più grandi per improvvisare, ma evidentemente rischiose per i passanti, partite di pallone. D’ora in avanti questa usanza, particolarmente in voga tra primavera ed estate, non sarà più possibile: scatta infatti il divieto di giocare a pallone in piazza Pascoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it