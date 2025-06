Sto facendo la patente | taxi boat sul lago di Como rischia 11mila euro di multa

Se stai pensando di ottenere la patente per taxi boat sul Lago di Como, attenzione: i controlli sono serrati e le multe possono arrivare fino a 11mila euro. La polizia ha intensificato le verifiche per contrastare l’abusivismo nel settore, garantendo sicurezza e rispetto delle norme. Se vuoi navigare senza rischi e con serenità , è fondamentale rispettare tutte le regolamentazioni e affidarti a professionisti qualificati per la tua formazione.

Controlli a tappeto sul lago di Como: nella mattinata di ieri la polizia ha effettuato un servizio mirato per contrastare l’abusivismo commerciale nel settore del noleggio e della locazione di imbarcazioni. L’attivitĂ , condotta dagli agenti della Sezione Acque Interne della questura di Como, ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - "Sto facendo la patente”: taxi boat sul lago di Como rischia 11mila euro di multa

Segui queste discussioni su X

questa pubblicitĂ della Renault mi sta facendo impazzire diocaro non la guiderei sta macchina manco se me la regalate e non ho la patente mannaggia a cristo lasciatemi in pace Tweet live su X

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

QUANDO HAI 30 ANNI E VEDI UN MARANZA - iPantellas & Roberryc