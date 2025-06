stiamo consegnando le chiavi dell umanità all ai ma soltanto l uomo può costruire un futuro più inclusivo sostenibile e giusto

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, le chiavi dell’umanità sembrano essere in bilico tra innovazione e responsabilità. Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group, ci ricorda che solo l’uomo ha il potere e il dovere di plasmare un futuro più inclusivo, sostenibile e giusto. È il momento di agire con consapevolezza e visione, perché il vero cambiamento parte da noi.

“ Stiamo consegnando le chiavi dell’umanità all’AI, alla tecnologia che si propone come strumento risolutore, come leviatano capace di guidare l’uomo verso una nuova era, ma non dobbiamo dimenticare la nostra centralità, poiché siamo gli unici in grado di costruire un futuro più inclusivo, sostenibile e giusto”, così Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, ha aperto a Bologna la nuova edizione del Festival “ We Make Future ”. L’evento non è soltanto un punto di riferimento per gli addetti ai lavori del settore digital, ma nel corso degli anni ha fatto emergere la sua vocazione “attivista”, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un futuro inclusivo, sostenibile e condiviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it