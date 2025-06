Stephen King 2025 | The Institute MGM+ e Tutti i Nuovi Film e Serie TV in Arrivo

Il 2025 si preannuncia un anno da brivido per gli amanti di Stephen King, con nuovi film e serie TV pronti a conquistare il pubblico. Tra le anticipazioni più attese c’è "L’Istituto" su MGM+, insieme a tanti altri adattamenti imperdibili. Preparati a vivere emozioni intense e suspense senza fine: il mondo di Stephen King ti aspetta, ecco tutto ciò che devi sapere sulle uscite in arrivo quest’anno!

Preparati a un anno da brivido! Scopri la data di uscita della serie TV L'Istituto su MGM+ e tutti gli altri attesi adattamenti di Stephen King in arrivo nel 2025.

