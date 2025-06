Stefano Granata nuovo presidente di Social Impact Agenda per l’Italia

Social Impact Agenda per l’Italia dà il benvenuto a Stefano Granata come nuovo presidente, segnando un importante passo avanti nel suo impegno per l’innovazione sociale. Con un’esperienza consolidata e una visione ambiziosa, Stefano guiderà l’associazione verso nuove sfide e opportunità. Succede a Giovanna Melandri, ora presidente onoraria, simbolo di continuità e leadership. L’assemblea ha altresì rinnovato il Consiglio direttivo, rafforzando il percorso di crescita e impatto di Sia.

Social Impact Agenda per l'Italia annuncia la nomina di Stefano Granata, già vicepresidente dal 2016, alla guida dell'associazione. Succede a Giovanna Melandri che diventa presidente onoraria con funzione di rappresentanza nelle reti e nelle relazioni internazionali di Sia. L'Assemblea, inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio direttivo composto dai seguenti membr i, in carica per una durata di tre anni: Michele Vietti (Anfir); Stefano Bolis (Banco Bpm); Mario Calderini (Camera di commercio di Torino); Stefano Granata (Confcooperative Federsolidarietà); Massimo Minelli (Consorzio Cgm); Paola Bellotti (Coopfond); Emma Ursich (Generali The Human Safety Net); Filippo Montesi (Human Foundation); Andrea Forghieri (Intesa Sanpaolo); Francesco De Notti (Mediocredito Centrale); Massimo Giusti (Sefea Impact Sgr).

In questa notizia si parla di: Granata Presidente Social Impact

