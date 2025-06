Stefano De Martino sesso in barca con una donna ricchissima | ecco chi è

Tra i cieli azzurri della Sardegna e le onde che accarezzano gli yacht dei più fortunati, l’estate di Stefano De Martino si tinge di nuovi gossip. Il conduttore di Affari Tuoi, noto tanto per il suo carisma quanto per le sue frequentazioni chiacchierate, è stato recentemente immortalato in dolce compagnia a bordo di una lussuosa imbarcazione. A rendere nota la notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha pubblicato alcuni scatti inequivocabili: Stefano, rilassato sotto il sole, ha una ragazza bionda seduta sulle sue gambe. Un momento che non è passato inosservato e che ha sollevato una nuova ondata di indiscrezioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Stefano De Martino, sesso in barca con una donna ricchissima: ecco chi è

