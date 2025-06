Stefano De Martino ‘pizzicato’ in Sardegna | chi è l’ereditiera misteriosa con lui sullo yacht

Stefano De Martino, da sempre protagonista del gossip e delle cronache mondane, è stato recentemente avvistato in Sardegna, a bordo di uno yacht tra le acque della Costa Smeralda. Accanto a lui, una misteriosa ereditiera che ha attirato l’attenzione di tutti. Chi è questa figura enigmatica e quale sarà il suo ruolo nel cuore del ballerino? Scopriamolo insieme, tra svelamenti e sorprese.

Personaggi TV. . Lontano dai riflettori televisivi ma mai troppo da quelli del gossip, Stefano De Martino è tornato al centro della scena, questa volta per un'avvistamento bollente tra i flutti della Costa Smeralda. Un nome nuovo e inatteso si affaccia nel suo già affollato universo sentimentale. E se pensavate che il capitolo Angela Nasti fosse ancora in corso, forse sarà il caso di aggiornare le pagine del diario rosa.

