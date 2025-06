Stefano De Martino in Sardegna | vacanza in yacht con una misteriosa bionda

Stefano De Martino, volto amatissimo della TV italiana, sta facendo parlare di sé in Sardegna durante un'estate all'insegna del lusso e delle emozioni. Avvistato a bordo di uno yacht esclusivo insieme a una misteriosa bionda, il conduttore ha suscitato curiosità e gossip tra i fan. Quali saranno i segreti di questa vacanza da sogno? La suggestiva fuga sarda di Stefano promette di riservare ancora molte sorprese.

Stefano De Martino, volto noto della TV italiana e attualmente al timone di Affari Tuoi, torna al centro del gossip per via delle sue movimentate vacanze estive. Il conduttore è stato avvistato in Sardegna, a bordo di un lussuoso yacht in compagnia di una giovane donna bionda, la cui identità sembra ormai non essere più . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

