Stefano De Martino in Sardegna con l’amica | archiviata la storia con Angela Nasti?

L’estate 2025 si apre con un’ondata di novità e gossip: Stefano De Martino, recentemente archiviata la storia con Angela Nasti, è stato pizzicato in Sardegna su uno yacht, in compagnia di un’amica. Gli scatti rubati alimentano le speculazioni, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. La scena si fa sempre più interessante, e il gossip non accenna a fermarsi. La domanda ora è: quali altri segreti ci riserverà questa stagione estiva?

L’estate porta spesso con sè una dose extra di gossip e sembra proprio che la stagione 2025 sia stata ufficialmente inaugurata: ad aprire le danze delle indiscrezioni è proprio lui Stefano De Martino, pizzicato su uno yacht in Sardegna in ottima compagnia. L’indiscrezione, accompagnata da alcuni scatti rubati che sembrerebbero confermare il tutto, potrebbero dunque mettere in discussione la presunta relazione con Angela Nasti della quale si è parlato molto negli ultimi tempi. Liason già al capolinea? Stefano De Martino, in Sardegna con un’amica bionda e senza Angela Nasti. Sembra proprio che i primi caldi estivi portino con sè anche i primi gossip vacanzieri e questa volta il protagonista delle indiscrezioni è Stefano De Martino, ormai da qualche mese al centro delle attenzioni dei media per il presunto flirt con Angela Nasti e per le vicissitudini professionali che lo vedono coinvolto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino, in Sardegna con l’amica: archiviata la storia con Angela Nasti?

