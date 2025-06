Stalin e l’altra storia: tra memorie e interpretazioni divergenti, il ruolo della Russia nella vittoria sulla Germania nazista resta al centro di un acceso dibattito. Mentre pochi europei si sono recati a Mosca il 9 maggio, le discussioni sul contributo russo alla guerra si riaccendono. È un tema che coinvolge ricordi, riconoscimenti e tensioni geopolitiche, e la verità si nutre di molteplici prospettive. Sappiamo che la…

Tranne lo slovacco Fico, nessun europeo è andato a Mosca il 9 maggio per la ricorrenza della vittoria sui tedeschi. Ora si è riaccesa la discussione sul contributo russo alla guerra. C’è chi dice che senza la Russia l’America non avrebbe vinto e chi dice il contrario. Renzo Valente Via email Gentile lettore, sono veri entrambi gli assiomi: senza l’America la Russia avrebbe perso, e senza la Russia l’America non avrebbe vinto. Sappiamo che la Storia non si fa con i se, però è utile, come metodo di studio, valutare le conseguenze che questo o quello sviluppo avrebbero potuto avere. Dunque, se Stalin non avesse ricevuto i rifornimenti americani, la Russia pur con l’eroismo dei suoi soldati non avrebbe sconfitto le armate tedesche, rinforzate da contingenti fascisti di mezz’Europa: italiani, croati, rumeni, ucraini, baltici, finnici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it