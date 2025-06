Stadium Mirandola travolge Miretti Limbiate e ipoteca la promozione in A3

In un match mozzafiato, lo Stadium Mirandola Volley ha travolto Miretti Limbiate con un secco 3-0, portandosi a un passo dalla promozione in Serie A3. La determinazione e il talento dei bianco-blu sono stati protagonisti di una prestazione vibrante, che ha lasciato il pubblico senza fiato. Ora, la squadra ha l’obiettivo di chiudere il discorso: la promozione è a un solo passo!

MIRETTI LIMBIATE 0 STADIUM MIRANDOLA 3 (1425 1725 2225) MIRETTI TEAM LIMBIATE: Cremonesi 10, Scardia 6, Stella 1, Marazzini 10, D'Azzeo 5, Monesi 1, Cerbo (L1), Rossi 9, Rota 2, n.e. Beretta, Bolchi Cantore, Rebosio, Bonis (L2); all.: Russo. STADIUM MIRANDOLA VOLLEY: Flemma 2, Antonaci 7, Sitti 2, Maletti 17, Rustichelli R. 8, Albergati 6, Catellani (L1), Reyes 8, Brodolo, Scaglioni 1, n.e. Zanetti, Bevilacqua, Rustichelli M. (L2); all.: Bicego. ARBITRI: Martini – Forte Domenica Katia. NOTE: Durata set 22' 26' 30' per un totale di 78'. Limbiate 44 su 53 (B.S. 11, Vinc. 5, Muri 5, E.P. 13), Stadium 51 su 75

