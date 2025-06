Ss18 il sottosegretario Iannone FdI | Dal 6 giugno sospensione dei lavori per andare incontro a esigenze del territorio

Il sottosegretario Iannone di FDI annuncia che, dal 6 giugno e fino alle prime settimane di settembre, i lavori sulla SS18 nel tratto tra Capitello e Policastro saranno sospesi per alleviare i disagi e le code nel Golfo di Policastro. Questa sospensione rappresenta un passo importante per restituire alla comunità un traffico più fluido e sicuro, migliorando la qualità della vita e facilitando lo sviluppo locale.

"Disagi e code di traffico stanno per finire nel Golfo di Policastro. Dopo aver chiesto ieri delucidazioni sullo stato dei lavori lungo la Ss18 in particolare nel tratto compreso tra Capitello e Policastro, l'Anas mi ha comunicato che dal prossimo 6 giugno, sino alle prime settimane di settembre.

Ss18 Giugno Lavori Sottosegretario

