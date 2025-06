Sradica un tombino in via Garibaldi a Torino e sfonda la vetrina di un negozio 33enne nei guai

Una notte movimentata a Torino: un 33enne, armato di tombino, ha devastato una vetrina in via Garibaldi nel tentativo di entrare in un negozio, sfuggendo all’arresto. La polizia, intervenuta prontamente, ha sventato il furto e arrestato il responsabile. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana: cosa si può fare per prevenire simili atti di vandalismo e criminalità?

