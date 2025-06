Spunta la riesumazione dell' amico di Sempio La frase prima del suicidio | La verità non emergerà

Le nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco stanno svelando dettagli sorprendenti, tra cui il riesame scientifico delle tracce e la rivalutazione di prove chiave. Oltre a ciò, gli inquirenti si concentrano su Andrea Sempio, amico di Sempi, la cui frase prima del suicidio potrebbe nascondere un segreto cruciale. Questi sviluppi aprono uno scenario inquietante, dove la verità sembra ancora sfuggente, alimentando suspense e speranze di giustizia.

