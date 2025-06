Sportinclusiamo | una giornata dedicata allo sport inclusivo

Preparatevi a vivere una giornata all'insegna dell'energia, dell’unità e dell’inclusione con Sportinclusiamo, l’evento dedicato allo sport inclusivo che il 21 giugno animerà Montesilvano. Organizzato dal Comune in collaborazione con associazioni e partner locali, sarà un’occasione unica per condividere passioni e valori in un ambiente di rispetto e solidarietà. Venite a scoprire come lo sport possa unire e aprire nuove prospettive per tutti!

Si terrà il prossimo 21 giugno l'evento Sportinclusiamo a Montesilvano, una giornata dedicata allo sport inclusivo, organizzata dal comune in collaborazione con l'Associazione Inclusiamo e il supporto di ssd Trisi, JuliaGas Volley Montesilvano e Omnia Simul. L'evento si terrà nel centro sportivo.

In questa notizia si parla di: Sportinclusiamo Giornata Dedicata Sport

