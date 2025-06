Sport informazione e sociale Premiati i Volti della Metropoli

Una celebrazione dell’eccellenza urbana, il premio “Volti della Metropoli” 2025 mette in luce figure di spicco che hanno contribuito a plasmare la nostra città. Dalla sportiva all’informazione, dall’editoria alla socialità, ogni riconoscimento riflette il dinamismo e la passione di chi lavora per rendere Milano un punto di riferimento mondiale. Scopriamo insieme i protagonisti di quest’edizione, simboli di una metropoli in continua evoluzione e crescita.

Per l’editoria Urbano Cairo, per lo sport Stefano Domenicali (presidente del Formula One Group, che organizza il campionato di Formula 1), Agnese Pini per l’informazione. Sono solo alcuni dei nomi che hanno ricevuto a Palazzo Marino il premio “ Volti della Metropoli “ 2025. Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, è un’iniziativa di Osservatorio metropolitano di Milano che ogni anno assegna il premio a una serie di personalità della Grande Milano che si sono distinte in ambiti diversi, "contribuendo con impegno e passione alla crescita e alla valorizzazione del territorio", spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sport, informazione e sociale. Premiati i “Volti della Metropoli“

