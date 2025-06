Sport in tv oggi giovedì 5 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere un giovedì all'insegna dello sport! Oggi, 5 giugno, tra emozionanti match di volley, semifinali di tennis e corse ciclistiche, il palinsesto è ricco di eventi imperdibili. Scopri orari, programmazioni e dove seguirli in streaming, per non perdere nemmeno un momento di questa giornata all'insegna della passione sportiva che ci farà battere il cuore. Ecco tutto ciò che ti aspetta oggi!

Oggi giovedì 5 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Germania nella Nations League di volley femminile e al Roland Garros ci sarà spazio per le semifinali del singolare femminile oltre che per la finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Slovenia e il Tour of Britain femminile, proseguono gli Europei di ginnastica ritmica con una giornata riservata alle individualiste seniores e si concludono gli Europei di nuoto artistico. Grande spettacolo con la gara-3 della semifinale di basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 5 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, lunedì 12 maggio, è una giornata di sport imperdibile con OA Sport. Come sempre, vi proponiamo la guida dettagliata per seguire tutti gli eventi in programma, completi di informazioni su dirette TV e streaming.

Segui queste discussioni su X

Oggi su @tuttosport la recensione di "Lo sport al potere", il nuovo libro di @mauroberruto. Scoprilo qui: https://addeditore.it/catalogo/mauro-berruto-lo-sport-al-potere/… Tweet live su X

#SPORT #RiminiWellness2025 da oggi 29 maggio a domenica 1 giugno NIdiL CGIL c'è con il ?! Ci vediamo nello - per parlare di #Lavoro e #Diritti nel settore sportivo, ma anche per informare sui #Referendum2025. Vi Tweet live su X