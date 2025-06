Sport in tv oggi giovedì 5 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 5 giugno, il palinsesto sportivo è ricco di emozioni da vivere in TV e streaming. Dall’atteso match di volley tra Italia e Germania alla semifinale femminile di Roland Garros, senza dimenticare le tappe di ciclismo e gli Europei di ginnastica ritmica. Che tu sia appassionato di calcio, tennis o ciclismo, scopri orari, programmi completi e come seguire tutto in diretta, per non perdere nemmeno un minuto delle tue passioni sportive.

Oggi giovedì 5 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Germania nella Nations League di volley femminile e al Roland Garros ci sarà spazio per le semifinali del singolare femminile oltre che per la finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Slovenia e il Tour of Britain femminile, proseguono gli Europei di ginnastica ritmica con una giornata riservata alle individualiste seniores e si concludono gli Europei di nuoto artistico. Grande spettacolo con la gara-3 della semifinale di basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 5 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

