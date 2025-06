Sport in tv giovedì 5 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Il giovedì 5 giugno si preannuncia intenso per gli appassionati di sport, con un calendario ricco di appuntamenti imperdibili in TV. Dalla sfida dell’Italia nel volley femminile ai match di tennis al Roland Garros, ogni momento sarà da vivere intensamente. Non perderti nulla: scopri tutti gli eventi, orari e approfondimenti sul nostro sito e sulla app di Sportface TV, disponibili gratuitamente su Play Store. Restate sintonizzati e preparatevi a tifare!

Giovedì 5 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con l’Italia del volley femminile che affronterà la Germania nella Nations League di volley femminile. Al Roland Garros occhi sulle semifinali del singolare femminile oltre che sulla finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

