Sport e inclusione Bebe Vio presenta i WEmbrace Games

Manca sempre meno ai WEmbrace Games, un evento speciale che unisce sport, inclusione e solidarietà sotto il cielo di Roma. Organizzato da art4sport e guidato dalla campionessa paralimpica Bebe Vio, questa serata promette divertimento e messaggi di unità per bambini di tutte le abilità. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, dove lo sport diventa un potente strumento di integrazione e speranza per tutti. Non mancate!

Manca sempre di meno ai WEmbrace Games, in programma giovedì 12 giugno 2025 alle ore 20:00 allo Stadio dei Marmi di Roma. L’evento, organizzato dall’Associazione art4sport guidata dalla campionessa paralimpica Bebe Vio, promette una serata all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della solidarietà. Attraverso giochi e attività sportive aperte a tutti, si celebrerà il valore dello sport come strumento di aggregazione e supporto per bambini e ragazzi con protesi, ripercorrendo la missione di art4sport di migliorare la qualità della vita dei giovani atleti disabili. Tutto il ricavato sarà destinato all’acquisto di protesi e ausili sportivi, per continuare a promuovere il power of sport come terapia e speranza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sport e inclusione, Bebe Vio presenta i WEmbrace Games

