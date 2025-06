Sport Business Forum 2025 Pedone | Lo sport come motore di sviluppo per i territori

Lo Sport Business Forum 2025 si presenta come un palcoscenico fondamentale per esplorare come lo sport possa diventare il motore di sviluppo dei territori, creando opportunità di crescita e innovazione. Con la partecipazione di protagonisti nazionali e internazionali, istituzioni e aziende, l’evento traccia un percorso verso un futuro in cui lo sport non è solo spettacolo, ma catalizzatore di progresso economico, culturale e sociale. In un momento cruciale per l’Italia, questo forum apre nuove prospettive per il nostro Paese.

“Sport Business Forum 2025 rappresenta un'occasione preziosa di confronto e dialogo con i protagonisti dello sport italiano e internazionale, insieme a istituzioni, aziende e territori accomunati da una visione condivisa: uno sport che non è solo spettacolo, ma motore di sviluppo economico, culturale e sociale. In un momento in cui lo sport italiano si prepara alla sfida e all'opportunità rappresentata dalle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, eventi come questo sono fondamentali per trasformare la visibilità globale in azioni concrete e durature. Lo sport è un fattore abilitante di crescita sostenibile: crea occupazione, promuove inclusione e coesione sociale, trasmette valori sani e duraturi", ha dichiarato Alessandro Pedone, presidente dell'Apu Old Wild West Udine, presente all'evento Sport Business Forum 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sport Business Forum 2025, Pedone: “Lo sport come motore di sviluppo per i territori”

