Spiritualità artigianato e sostenibilità al Museo della Moda di Napoli si presenta il brand Taste of Moon

Nel cuore di Napoli, il Museo della Moda apre le sue porte a un viaggio tra spiritualità, artigianato e sostenibilità con la presentazione esclusiva del brand Taste of Moon. In un'epoca in cui il mondo della moda deve rinnovarsi per rispettare il pianeta e le persone, questa mostra propone un nuovo modo di concepire l'eleganza, ispirato da valori etici e poeticità. “Dietro ogni abito Taste of Moon – si legge nella nota di...

In un momento storico in cui la moda è chiamata a ripensare profondamente i propri impatti ambientali e sociali, il Museo della Moda di Napoli presenta in esclusiva (stasera alle oe 18), la mostra temporanea del brand Taste of Moon, un progetto visionario e necessario che ridefinisce i canoni dell'estetica contemporanea attraverso un linguaggio intimo, etico e profondamente poetico. "Dietro ogni abito Taste of Moon – si legge nella nota di presentazione dell'iniziativa – c'è una domanda urgente: Come può la moda contribuire alla guarigione del pianeta e dell'essere umano? La risposta è concreta: tessuti di scarto, filati riciclati, materiali vintage e deadstock si trasformano in capi senza tempo, realizzati completamente a mano, senza chiusure, bottoni o elementi superflui, per facilitare il riciclo a fine vita.

