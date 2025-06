Spiriti animali nella serie ghosts | anticipazioni dopo la quarta stagione

Gli spiriti animali in Ghosts, la sitcom statunitense di CBS, stanno conquistando sempre più spazio, portando un tocco magico e misterioso alla narrazione. Dopo la quarta stagione, i produttori hanno annunciato che il ghost snail non sarà l’unico spirito animale ad animare le storie di Mansion Woodstone. Questa novità promette sviluppi sorprendenti e trame ancora più coinvolgenti, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire quali altre entità spettrali popolano il mondo invisibile dei fantasmi.

