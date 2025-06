Spionaggio il Copasir smaschera le fake della sinistra FdI | fango e polemiche patetiche chiedano scusa

Il Copasir mette fine alle polemiche infondate sollevate da certa sinistra e FdI, smascherando le fake news sull’uso dello spyware “Graphite”. La relazione unanime chiarisce che nessuno è stato spiato ingiustamente, smontando le accuse strumentali e rivelando la verità dietro le polemiche. Dopo questa decisione, il silenzio e le orecchie basse della sinistra parlano più di mille parole, chiedendo scusa per le accuse infondate e le polemiche patetiche.

Sinistra muta, orecchie basse, dopo il verdetto del Copasir, che all’unanimità ha smontato mesi di polemiche e polveroni sul governo “spione” e sbriciolato la difesa delle vittime sacrificali della dittatura di Palazzo Chigi. La relazione sull’utilizzo dello spyware “Graphite” da parte dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica non lascia dubbi. Mai spiati Cancellato, direttore di Fanpage, né il cappellano di Mediterranea, don Mattia Ferrari. Ma soprattutto chi ha deciso di ‘monitorare’ alcuni personaggi (Luca Casarini e Beppe Caccia) non è stato il governo Meloni ma l’esecutivo grillino guidato da Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spionaggio, il Copasir smaschera le fake della sinistra. FdI: fango e polemiche patetiche, chiedano scusa

In questa notizia si parla di: Copasir Sinistra Polemiche Spionaggio

Ruotolo (Pd): “Copasir non risponde a domanda, governo ci dica chi ha spiato Fanpage.it” - La relazione del Copasir sul caso Paragon non ha chiarito chi ha spiato il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato. “Ma le intercettazioni ai giornalisti ci sono state. Serve chiarezza”, dice ... Come scrive fanpage.it

Spionaggio giornalisti e attivisti, si muove anche il Copasir - (Adnkronos) - Sul caso delle presunte attività di spionaggio che avrebbero riguardato operatori dell'informazione si è mosso anche il Copasir. A quanto apprende l'Adnkronos il Comitato si sta ... Si legge su msn.com

"Terra di appetiti e spionaggio". Cosa c'è dietro la guerra sul Copasir - La poltrona della presidenza del Copasir al centro della contesa politica ... non è una guerra destra sinistra è una questione di legalità costituzionale e di regole del gioco. Da ilgiornale.it