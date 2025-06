Spintona e prende a calci una bimba di 10 anni in stazione a Bologna arrestato dopo una fuga di giorni

Una scena sconvolgente scuote Bologna: un uomo del Bangladesh, responsabile di aver aggredito brutalmente una bambina di 10 anni in stazione e di aver preso la fuga per giorni, è stato infine arrestato. La sua violenza ha destato sdegno e preoccupazione tra i cittadini, che chiedono giustizia e maggiore sicurezza nelle aree pubbliche. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilare e intervenire tempestivamente contro ogni forma di aggressione.

Un cittadino del Bangladesh è stato arrestato a Bologna per due aggressioni in stazione, tra cui una a una bambina di 10 anni.

Bologna, prima aggredisce una bimba di 10 anni che si trovava nel sottopassaggio della stazione insieme ai compagni di classe e ai loro docenti, causandole un trauma cranico, poi una guardia giurata arrestato un 35enne bengalese

