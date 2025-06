spinoff alla fabbrica del vapore il festival dei ragazzi di periferia

Spinoff alla Fabbrica del Vapore è un festival vibrante dedicato ai giovani delle periferie milanesi, con giochi, reading e una mostra fotografica che racconta le loro storie. Sabato, in questa cornice, si svolgerà SpinOff - la Fabbrica della Cultura, un’intera giornata di condivisione e valorizzazione dei talenti emergenti. Un’occasione unica per scoprire il potenziale dei ragazzi di oggi e rafforzare il loro senso di comunità...

Giochi, reading e anche una mostra fotografica. Sabato, alla Fabbrica del Vapore, andrà in scena SpinOff - la Fabbrica della Cultura, una giornata aperta a tutti per condividere i risultati del grande progetto collettivo che ha coinvolto oltre 2mila ragazze e ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, residenti nei diversi quartieri della periferia urbana e culturale di Milano. Un progetto per offrire maggiori possibilità ai ragazzi della GenZ delle periferie, ad alto tasso di dispersione scolastica, "un modo per scardinare disparità sociali e stimolare la creatività, proprio nelle zone dove l’accesso alle opportunità educative extrascolastiche è ridotto", racconta Laura Tanzi, referente di Lyra Teatro, ente capofila del progetto partito nel 2023 grazie all’aggiudicazione del bando pubblico per il Terzo Settore Triennio 2023-2025, indetto da Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it