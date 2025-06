spingono l anziana per borseggiarla fuga contromano

Nella tranquilla mattina di sabato, un tranquillo supermercato si trasforma in scena di un episodio criminale: due uomini peruviani, spinti dall’avidità, hanno aggredito una anziana e tentato di derubarla dei pochi spiccioli, mentre fuggivano contromano. Fortunatamente, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale di Monza sono intervenuti tempestivamente, arrestando i responsabili e garantendo che giustizia fosse fatta. La sicurezza e la tutela dei cittadini restano le priorità assolute.

Se la sono presa con una vecchietta per quattro spiccioli. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza hanno arrestato due peruviani di 37 e 40 anni per una rapina commessa all’esercizio commerciale Iper la Grande I, e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto comincia nella mattina di sabato quando arriva una richiesta di intervento da parte del personale di vigilanza del supermercato di via della Guerrina: era appena stata borseggiata un’anziana da parte di due sudamericani che, dopo averla spinta facendole perdere l’equilibrio, si erano dati alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it