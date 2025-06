Spilla d’oro a Mimì Caruso | Sei l’orgoglio della comunità

Consegnare le benemerenze civiche e la Carta Costituzione rappresenta un gesto di riconoscimento e orgoglio per l’intera comunità. A Usmate, questa doppia celebrazione celebra non solo i successi di Mimì Caruso, vincitrice di X Factor, ma anche il valore degli uomini che hanno contribuito con passione e dedizione. In un clima di festa e gratitudine, il borgo si rende portavoce dei suoi grandi talenti e dei valori che lo rendono speciale.

Spilla d’oro a Mimì Caruso, la vincitrice di X Factor è tra i benemeriti di Usmate, dove vive. Con lei sono stati premiati l’artigiano-volontario Giovanni Marca e il partigiano Giovanni Varisco alla memoria. Doppia festa per la giovanissima cantante, fra i 18enni - li ha appena compiuti - ai quali il Comune ha donato la Costituzione. E anche doppia cerimonia dunque nel borgo alle porte di Monza. "Consegnare le benemerenze civiche e la carta costituzionale il 2 giugno significa sottolineare il legame indissolubile fra noi cittadini, la Repubblica a e la nostra prima legge – ha detto la sindaca Lisa Mandelli –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spilla d’oro a Mimì Caruso: "Sei l’orgoglio della comunità"

