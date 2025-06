Spider-Man | Brand New Day | Quando inizieranno le riprese?

I fan di Spider-Man possono finalmente iniziare a sognare in grande: le riprese di "Spider-Man: Brand New Day" potrebbero presto partire, con un'uscita prevista per l'estate 2026. Mentre Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars subiscono ritardi, il quarto capitolo con Tom Holland si prepara a fare il suo grande debutto nel MCU. Ma quali sorprese ci riserverà questa nuova avventura? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

L'uscita in sala di Spider-Man 4 (o Spider-Man: Brand New Day) è prevista per l'estate 2026, ed a quanto pare una nuova conferma arriva dalla più che probabile data di inizio riprese. Con Avengers: Doomsday rinviato assieme ad Avengers: Secret Wars, il quarto film dedicato allo Spider-Man di Tom Holland sarà il prossimo film MCU dopo I Fantastici 4: Gli inizi, ma per far sì che il film riesca a mantenere la data del 31 luglio 2026, i Marvel Studios (e Sony Pictures) dovranno portare il regista Destin Daniel Cretton sul set il prima possibile. Secondo un articolo riportato in rete da SuperHeroHype, a tal proposito, pare che il via alle riprese di Spider-Man: Brand New Day sia oramai prossimo, più precisamente questa estate (non si specifica il mese esatto) da Glasgow, in Scozia.

