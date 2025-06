Spiare Whatsapp è reato | Si rischiano fino a 10 anni di carcere

Spiare WhatsApp è un reato grave, punibile con fino a 10 anni di carcere. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’accesso non autorizzato a sistemi informatici costituisce una violazione della legge, anche se finalizzato a difendersi in cause di separazione. Questa decisione sottolinea come la privacy sia un diritto fondamentale da tutelare con fermezza. Ricordate: rispettare la legge è l’unico modo per proteggere i propri diritti e quelli degli altri.

Spiare il Whatsapp altrui è un reato. Ovvero accesso abusivo a sistema informatico. E si rischiano fino a 10 anni di carcere. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Messina. Perché aveva estratto alcuni messaggi dai telefoni dell’ex moglie. Per usarli a suo favore nella causa di separazione. La donna aveva due telefoni. E l’uomo è stato condannato per un altro episodio per violenza privata. Whatsapp e reati. Il Messaggero racconta che la donna aveva denunciato a marzo 2022 atteggiamenti ossessivi da parte del marito. Lo accusava di «averle controllato il telefono dal quale aveva estrapolato alcuni messaggi da una chat con un collega di lavoro, inviandoli ai suoi genitori, per sostenere la tesi di un rapporto sentimentale fra i due». 🔗 Leggi su Open.online

